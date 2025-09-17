Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya kanser teşhisi konuldu

  1. Ekonomim
Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya erken evre cilt kanseri ve kalıcı anemi teşhisi konuldu.

Ulusal basında çıkan habere göre, darbe girişimi nedeniyle 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve halihazırda ev hapsinde bulunan Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, rahatsızlığı üzerine başkent Brazilya'daki özel bir hastaneye götürüldü.

Gazetecilere açıklama yapan Bolsonaro'nun doktorlarından Claudio Birolini, 70 yaşındaki eski devlet başkanında, kalıcı anemi ve erken evre cilt kanseri tespit edildiğini açıkladı.

Birolini, Bolsonaro'nun bir günlük tedavisinin ardından taburcu edildiğini ve durumunun doktorlar tarafından kademeli olarak izleneceğini söyledi.

Bolsonaro'nun, evinde dinlendiğini kaydeden Birolini, "Kansızlık ve böbrek fonksiyonlarında bozulma olduğu için bir dizi test yapılacak. Şimdilik ilaç tedavisi uygulanıyor." ifadesini kullandı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, 11 Eylül'de, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu, 2022 seçimlerini kaybettikten sonra "demokratik düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe planı kurmak" suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

