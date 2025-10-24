Eski danışmanından yeni iddia: Trump 2028'de yeniden başkan olabilir

The Economist'e konuşan Bannon, Trump'ın 2028'de üçüncü kez başkan olacağını öne sürerek, insanların bu duruma alışması gerektiğini savundu.

ABD Anayasası'nın başkanlara sadece iki dönem görev yapma hakkı tanımasına ilişkin soruya Bannon, Trump yönetiminin buna yönelik bir planı olduğunu iddia ederek, detayların zamanı geldiğinde açıklanacağını belirtti.

Bannon, "Eğer ABD halkı, sahip olduğumuz mekanizmalarla Trump'ı yeniden göreve getirirse, anayasayı çiğnemiş olur mu?" ifadesini kullandı.

Trump'ın 2028'de bir dönem daha başkan olması gerektiğini savunan Bannon, "2016'da ve 2024'te, 2028'e göre daha düşük şansımız vardı. Başladığımız işi bitirmeliyiz" diye konuştu.

Bannon, Trump'ın bir dönem daha görev yapmasının "ABD halkının iradesi" olduğunu ifade etti.

ABD Anayasası, bir kişinin, ister peş peşe ister aralıklı olsun iki defadan fazla başkan seçilmesini yasaklıyor.

Trump'ın halihazırda ikinci dönemini icra etmesi, bazı müttefiklerinin, Trump'ın üçüncü kez göreve gelme ihtimalinin seçim yoluyla değil, başkanlık ardıllığına dayanan farklı bir yöntemle mümkün olabileceğini iddia etmesine yol açıyor.