  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Eski Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
Takip Et

Eski Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila, "isyancı" grupları desteklemek ve ülkeye ihanet suçlarından idama mahkum edildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eski Demokratik Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
Takip Et

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı Joseph Kabila, ülkenin Yüksek Askeri Mahkemesi tarafından idama mahkum edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre Mahkeme, Kabila'yı ülkenin doğusunda faaliyet gösteren "isyancı" grupları desteklemek ve ülkeye ihanetle suçlu buldu.

Kabila'nın gıyabında verilen idam kararında eski liderin, Kuzey ve Güney Kivu eyaletlerinde isyancıların eğitim kamplarını ziyaret ettiği, askeri toplantılar düzenlediği ve silahlı gruplara liderlik ettiği ifade edildi.

Mahkeme, Kabila'nın mal varlığına el konulması talebini ise reddetti.

Joseph Kabila kimdir?

Joseph Kabila, 2001 yılında babası Laurent-Desire Kabila’nın suikasta uğramasının ardından 29 yaşında devlet başkanı oldu.

İki dönem üst üste seçim kazanan Kabila, görev süresi 2016’da sona ermesine rağmen güvenlik gerekçesiyle seçimleri erteleyerek 2 yıl daha iktidarda kalmıştı.

Aralık 2018'de görevi mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi’ye devreden Kabila, 2023 yılında siyasi sürgün nedeniyle Güney Afrika’ya yerleşmişti.

Çin'de eski bakan, rüşvet suçlamasıyla idama mahkum edildiÇin'de eski bakan, rüşvet suçlamasıyla idama mahkum edildiDünya
ABD'den KAAN motorlarına izin çıkması mümkün mü?ABD'den KAAN motorlarına izin çıkması mümkün mü?Gündem
Dünya
Reebok sponsorluktan çekilmek istedi, İsrail dava açmakla tehdit etti
Reebok sponsorluktan çekilmek istedi, İsrail dava açmakla tehdit etti
ABD'de mahkeme, Filistin destekçilerine yönelik sınır dışı girişimini reddetti
ABD'de mahkeme, Filistin destekçilerine yönelik sınır dışı girişimini reddetti
Küresel Sumud Filosu'ndaki İskoç aktivist Hickey: Gece yapılan faaliyetler bir psikolojik savaş
Küresel Sumud Filosu'ndaki İskoç aktivist Hickey: Gece yapılan faaliyetler bir psikolojik savaş
Trump: Harvard'la anlaşmaya yakınız, üniversite 500 milyon dolar ödeyecek
Trump: Harvard'la anlaşmaya yakınız, üniversite 500 milyon dolar ödeyecek
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 kişi yaşamını yitirdi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 14 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de hükümet kapandı: Sürecin perde arkasında neler yaşandı?
ABD'de hükümet kapandı: Sürecin perde arkasında neler yaşandı?