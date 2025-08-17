Eski dostlar düşman oldu: İki milyarder birbirine girdi!

İki milyarderin kavgası Forbes dergisinin sayfalarına taşındı. OpenAI CEO’su Sam Altman ile Elon Musk arasındaki dostluk, son bir yılda acımasız bir rekabete ve kişisel hakaretlere dönüştü. Musk, Altman’a "Scam Altman" (Dolandırıcı Altman) derken; Altman, Musk’ın “güvensizlikle hareket eden mutsuz biri” olduğunu söyledi.

Musk, Apple’ı OpenAI’yi desteklemekle suçlayıp dava açacağını duyurduktan sonra Altman, Musk’ı "X’i kendi çıkarı için manipüle etmekle" itham etti. Musk ise Altman’a doğrudan “yalancı” dedi.

OpenAI'yi birlikte kurmuşlardı

İkili, 2015’te OpenAI’yi birlikte kurmuştu. Ancak Musk, 2018’de yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldı. O zamandan beri ilişkiler hızla bozuldu. Musk, OpenAI'nin kâr amaçlı hâle gelmesine karşı çıkarken; Altman, Musk’ın yıllardır bu oluşumu baltalamaya çalıştığını savunuyor.

Altman, Musk’ın beyin-bilgisayar girişimi Neuralink’e rakip olacak Merge Labs adlı yeni bir girişimi destekliyor. İlginç şekilde, aynı zamanda Neuralink’te küçük bir hissesi de var.

OpenAI, Twitter’ın (şimdiki adıyla X) rakibi olacak sosyal medya platformu üzerinde çalışıyor. Şirket, ChatGPT’nin haftalık 700 milyon kullanıcısı olduğunu, X’in ise aylık 600 milyonda kaldığını belirtiyor.

Tesla’nın satışları 2025 ikinci çeyrekte %13.5 düştü. Musk, çözüm olarak "robotaksi" vizyonunu ortaya koydu. Ancak Altman, Applied Intuition işbirliğiyle kendi sürücüsüz araç teknolojilerinin “mevcut tüm sistemlerden daha iyi” olduğunu iddia etti.

SpaceX'e rakip olabilecek fırlatma sistemi geliştiren Longshot Space ile de iş birliği içinde. Ayrıca, Glydways adlı otonom araç girişimiyle Tesla'nın robotaksilerine meydan okumaya hazırlanıyor.

Eski dostluk, bugün düşmanlığa dönüştü

2015’te sahnede birlikte boy gösteren ikili, AI’nın tehlikeleri konusunda endişelerini paylaşırken yakındı. Musk, 2016–2017 arasında OpenAI’ye 44 milyon dolar bağışladı.

Ancak 2023’ten itibaren ilişkiler bozulmaya başladı. Musk, ChatGPT’yi “propaganda kaptanı” olarak tanımlayıp Grok adlı rakip chatbot’u tanıttı. Daha sonra OpenAI’yi dava etti, ancak eyalet yargıcının karara varmasından önce davayı geri çekip federal mahkemeye taşıdı.

OpenAI ise Musk’a karşı karşı dava açarak, bu hamlelerin kasıtlı bir yıldırma kampanyası olduğunu öne sürdü. Jüri duruşması 2026’da yapılacak.

Silikon Vadisi eğleniyor ama sektör kazanabilir

Risk sermayedarı Vinod Khosla, bu rekabetin ekosistem için olumlu olduğunu düşünüyor: “Daha fazla rekabet her zaman iyidir.”

Ancak Musk ve Altman’ın birbirini ikna etmesi pek mümkün görünmüyor. Aralarındaki bu savaş, teknoloji dünyasının en sert kişisel rekabetlerinden biri hâline gelmiş durumda.