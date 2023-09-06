Eski First Lady, hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı

Polisten yapılan açıklamada, eski First Lady Lungu'nun, yakınındaki 4 kişi ile üç motorlu aracı ve bir mülk tapusunu çalma suçlamasıyla ifade vermek üzere gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, başkent Lusaka'da bir polis karakolunda ifade vermeye çağrılan Lungu ve diğer 4 kişi suçlamaların tamamını reddetmelerinin altından gözaltına alındı.

Eski First Lady'nin tutuklanması, kocasının, Zimbabve'de tekrar devlet başkanı seçilen Emerson Mnangagwa'nın yemin törenine katılmak üzere Zimbabve'nin başkenti Harare'de bulunduğu sırada gerçekleşmesi dikkati çekti.