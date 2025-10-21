Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy bugün cezaevine giriyor

Fransa’da “Libya davası” kapsamında yolsuzluk ve diğer üç suçtan yargılanan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

11 metrekarelik pencereli bir hücrede tutulacak

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, Sarkozy 13 Ekim’de Ulusal Mali Savcılık Ofisi’ne giderek cezaevi ve infaz tarihiyle ilgili detayları öğrenmişti. Eski Cumhurbaşkanı, bugün yerel saatle 09.30’da Paris’teki La Santé Cezaevi’ne girecek.

Cezaevi yönetimi tarafından güvenliği için tek kişilik bir hücreye alınmasına karar verilen Sarkozy, Le Figaro ve La Tribune Dimanche'a yaptığı açıklamada, mahkumiyet şartları için hiçbir talepte bulunmadığını belirtti. Sarkozy 11 metrekarelik pencereli bir hücrede tutulacak.

Suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum edilmişti

Paris Ceza Mahkemesi 25 Eylül'de "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını vermişti.

Sarkozy'nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme, eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan 5 yıl hapse mahkum etmişti.

Sarkozy karara itiraz etse de, mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.