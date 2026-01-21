  1. Ekonomim
  3. Eski Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Eski Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo'nun 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Güney Kore basını, eski Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo hakkında ‘sıkıyönetim girişimine destek’ suçlamasıyla görülen davanın sonuçlandığını duyurdu.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişiminde ‘önemli rol oynadığı’ gerekçesiyle eski Başbakan Han'ı 23 yıl hapis cezasına mahkum etti.

