Eski Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Eski Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo'nun 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güney Kore basını, eski Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo hakkında ‘sıkıyönetim girişimine destek’ suçlamasıyla görülen davanın sonuçlandığını duyurdu.
Seul Merkez Bölge Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişiminde ‘önemli rol oynadığı’ gerekçesiyle eski Başbakan Han'ı 23 yıl hapis cezasına mahkum etti.