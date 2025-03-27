Eski Hazine Bakanı, tahvil devine danışman olacak

CNBC'nin edindiği bilgiye göre, ABD eski Hazine Bakanı Janet Yellen tahvil devi Pimco'nun danışma kuruluna katılacak.

Leslie Picker'ın haberine göre, ekonomi ve finans dünyasının önde gelen diğer yetkililerine katılan ve Federal Rezerv başkanlığı da yapan Yellen, yılda birkaç kez toplanan kurulda görev yapacak.

Pimco'nun web sitesine göre danışma kurulu üyelerinin misyonu, "küresel ekonomik, siyasi ve stratejik gelişmeler ve bunların finansal piyasalarla ilgisi konusunda firmaya görüşleriyle katkıda bulunmak".

İngiltere eski başbakanı Gordon Brown; Beyaz Saray eski özel kalem müdürü Joshua Bolten; iki ABD başkanının eski savunma politikası danışmanı Michèle Flournoy; ve ekonomist ve Hindistan Merkez Bankası eski başkanı Raghuram Rajan Pimco'da görev yapan isimler arasında.

Ayrıca, eski Federal Rezerv Başkanı Ben Bernanke de Pimco'da kıdemli danışman olarak görev yaptı ve merkez bankasının başkan yardımcısı olarak görev yapan Richard Clarida, firmanın New York ofisinde genel müdür olarak görev yapıyor. Yellen, Biden yönetiminin dört yılı boyunca Hazine başkanı olarak görev yaptı.