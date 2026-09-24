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Eski Hollywood film yapımcısı Weinstein'e, cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis

ABD'li eski Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein, eski yapım asistanı Miriam Haley'e yönelik cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı.

Haber Merkezi
AA
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Eski Hollywood film yapımcısı Weinstein'e, cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis
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New York'ta görülen davada Harvey Weinstein hakkında verilen karar, jüri tarafından geçen yıl suçlu bulunmasının ardından geldi.

Mağdur Haley duruşmada yaptığı açıklamada saldırının hayatı ve güvenlik duygusu üzerinde "yıkıcı bir etkisi" olduğunu söyledi.

74 yaşındaki Weinstein ise hakkındaki suçlamaları reddetti.

Yargıç Curtis Farber, kararını açıklarken Weinstein'in sorumluluk kabul etmediğini belirterek yapım asistanı Haley'e yönelik cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezasına hükmetti.

Weinstein, Haley'e yönelik cinsel saldırı suçundan daha önce de yargılanmış ve 2020'de mahkum edilerek hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak New York'ta mahkeme, 2024'te Weinstein'in adil yargılanmadığına hükmederek söz konusu mahkumiyeti bozmuştu.

Yeniden görülen davada jüri, geçen yıl Weinstein'ı Haley'e yönelik cinsel saldırıyla ilgili tek bir suçtan mahkum etmişti.

Çok sayıda kadına tecavüz etmekle suçlanıyordu

Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından birçok kadının uğradığı cinsel tacizleri sosyal medyada "#MeToo" etiketiyle gündeme getirmesi dünyada kampanyaya dönüşmüştü.

"#MeToo" kampanyasıyla Weinstein, aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu çok sayıda kişi tarafından tacizle suçlanmıştı.

Weinstein, New York Times gazetesinin haberiyle gündeme gelen taciz iddialarının ardından ortağı olduğu yapım şirketinin yönetim kurulunca görevden alınmıştı.

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