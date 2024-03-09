Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundu

New York'taki Federal Mahkeme'de duruşması yapılan Hernandez, jürinin oy birliği kararıyla başta uyuşturucu ticareti yapmak, komplo kurmak ve silah bulundurmak suçundan cezalandırıldı.

Savcı Jacob Gutwilig, tanıkların dinlenmesinin ardından eski Devlet Başkanı Hernandez'in uyuşturucu kaçakçısı olduğuna ilişkin "makul şüphelerin ötesinde" bir sonuca ulaştıklarını belirtti.

Duruşmada söz alan Hernandez, kendisine yönelik suçlamada bulunan tanıklara tepki göstererek, "Bunlar profesyonel yalancıdır, herkesin yalan söylemek için birçok nedeni var." ifadesini kullandı.

Yerel basında çıkan haberde, Hernandez'in ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Ne olmuştu?

ABD Federal Savcılığı, Hernandez'i bir uyuşturucu kaçakçısı ile ABD'ye uyuşturucu sokma konusunda toplantı yapmak ve kaçakçılıkta aktif rol oynamakla suçlamıştı.

Honduras Dışişleri Bakanlığı yetkilileri 15 Şubat'ta, ABD Büyükelçiliğinin Hernandez'in tutuklanmasını talep ettiğini, talebin Honduras Yüksek Mahkemesine gönderildiğini bildirmişti.

Yüksek Mahkeme, Hernandez'in teslimi talebini ele alacak bir yargıç atamak için toplanmıştı.

ABD'nin uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamasıyla iadesini istediği Hernandez, Yüksek Mahkemenin kararı üzerine başkent Tegucigalpa'daki evinde 16 Şubat'ta polislere teslim olmuştu.

Elleri ve ayakları kelepçeli olarak yoğun güvenlik kontrolleri altında evden çıkartılan Hernandez, ifadesi alınmak üzere polis birimine götürülmüştü.

Honduras Yüksek Mahkemesi 29 Mart'ta, Hernandez'in iadesine ilişkin kararın, Yüksek Adalet Divanı Genel Kurulu'nda 15 hakim tarafından imzalanarak ABD'ye teslim edilmesine hükmettiğini açıklamıştı.

Hernandez'in kardeşi Juan Antonio Tony Hernandez de ABD'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yargılandığı davada, Mart 2021'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti.