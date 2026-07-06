Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, aylar sonra ilk kez görüntülendi

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaşın ardından ilk kez, Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde görüntülendi.

İran basınında paylaşılan görüntülerde, daha önce ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiği iddia edilen Ahmedinejad'ın, Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze yürüyüşüne katıldığı görüldü.

Aylar sonra ilk kez görüntü veren Ahmedinejad, korumaları ile birlikte halkın arasında yürüyüşe katıldı.

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ın, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atılmıştı.