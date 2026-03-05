Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın öldüğü iddiaları yalanlandı

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik ortak saldırılarında hayatını kaybettiğine ilişkin ortaya atılan iddialar yalanlandı.

Ahmedinejad’ın yardımcılarından biri, Türk basınına yaptığı açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, Ahmedinejad’ın hayatta olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

İran basınında yer alan haberlerde, Ahmedinejad’ın başkent Tahran’ın Narmek Mahallesi’nde bulunduğu noktaya düzenlenen saldırıda korumalarıyla birlikte hayatını kaybettiği iddia edilmişti.