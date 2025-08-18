Eski İsrail İstihbarat Şefi'nin ses kayıtları sızdırıldı: Ölen 1 kişi için 50 kişi ölmeli, çocuk olması fark etmez

İsrail askeri istihbaratının başında bulunan General Aharon Haliva’ya ait olduğu belirtilen 7 Ekim 2023 yılına ses kayıtları Kanal 12 televizyonunda yayımlandı.

Haliva, o gün yaşamını yitiren her İsrailli için 50 Filistinlinin öldürülmesi gerektiğini söyledi ve “artık bunun çocuk olup olmaması fark etmiyor” ifadesini kullandı.

"Filistinli gelecek kuşaklara verilecek gerekli bir mesaj"

Haliva, Gazze’de 50 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğini belirterek, bu ölümleri “Filistinli gelecek kuşaklara verilecek gerekli bir mesaj” olarak nitelendirdi. Ayrıca, 1948’de İsrail’in kuruluşu sırasında yüz binlerce Filistinlinin evlerinden zorla çıkarılmasına gönderme yaparak, “Ara sıra bedeli hissetmeleri için bir Nakba’ya ihtiyaçları var” dedi. “Nakba” Arapçada felaket anlamına geliyor.

Etnik temizlik yanlısı ifadeler dikkat çekiyor

Haliva Filistinlilere etnik temizlik yanlısı ifadeleriyle dikkat çekiyor. Filistinlilerin “insan hayvanlar” olarak anılması, Gazze’de “masumların bulunmadığı” yönündeki açıklamalar ve Gazze’nin tamamen yok edilmesine ya da etnik temizliğe yönelik çağrılar bunlar arasında yer alıyor.

Ancak Haliva’nın, çocukları da kapsayan kitlesel öldürme kampanyasını bu şekilde tanımlaması, uluslararası hukuka göre yasak olan sivillere yönelik toplu cezalandırmanın alışılmadık derecede açık bir ifadesi olarak değerlendirildi.

"Artık çocuk olup olmaması fark etmiyor"

Kanal 12, tarih belirtilmeyen bu konuşmaların “son aylarda” kaydedildiğini duyurdu. Haliva, yayımlanan ifadelerinde şunları söyledi:

“Gazze’de 50 bin kişinin ölmüş olması, gelecek nesiller için gerekli ve zorunludur. 7 Ekim’de yaşanan her şey için, o gün ölen her bir kişi karşılığında 50 Filistinli ölmeli. Artık çocuk olup olmaması fark etmiyor.”

Ölenlerin önemli bir bölümü çocuklar

7 Ekim’de Hamas öncülüğünde gerçekleştirilen sınır ötesi saldırılarda çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1.200 kişi öldürülmüş, 250 kişi de Gazze’ye kaçırılmıştı. İsrail'in Gazzey2 yönelik saldırılarında ise 62 bine yakın kişi hayatını kaybetmişti. 263 kişi ise açlık nedeniyle yaşamını yitirmişti. Ölümlerin önemli bir bölümünü çocuklar oluşturuyor.

Kanal 12, kayıtları nasıl elde ettiğini ya da Haliva’nın kimlerle konuştuğunu açıklamadı. İsrail gazetesi Haaretz ise bu kayıtları, emekli generalin “gerçekte röportaj yapmadan röportaj vermesine imkân tanıyan bir format” olarak tanımladı.

Haliva’nın Filistinli sivillerin hedef gözeterek ve etnik temizlik amacıyla hedef alınmasına dair sözleri, İsrail’deki diğer ana akım medya kuruluşlarında manşetlere taşınmadı. Bu yayınlar onun yerine, Benjamin Netanyahu’ya yönelik eleştirilerine ve güvenlik ile istihbarattaki sistemsel başarısızlık uyarılarına odaklandı.