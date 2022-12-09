Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, Meksika'dan sığınma talep etti

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun ülkesine sığınma talebinde bulunduğunu belirtti.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Obrador, Castillo'nun kendisini arayarak sığınma isteğini ilettiğini dile getirerek, "Sığınma geleneğimize uygun olarak büyükelçiliğin açılması için talimat verdim ancak kısa süre sonra polis ve vatandaşlar büyükelçiliğin etrafını sardı. Sanırım onu gözaltına aldıklarında dışarı bile çıkamadı." ifadesini kullandı.

Obrador, "Evet, olanlardan dolayı çok üzgünüz çünkü yasal ve meşru şekilde kazandığı başkanlığından bu yana sürekli olarak çatışmaya ve zorbalığa maruz kaldı. Hasımları, yani bu ülkenin politik ekonomik elitleri, yöneteni kabul etmedi." dedi.

Castillo ile yaşadığı bir anıyı paylaşan Obrador, "Bir defasında bana Lima'dan geçerken burunlarını kapatan hanımlar olduğunu ve ırkçılığa maruz kaldığını söylemişti." diye konuştu.

Obrador, Peru'da yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, "Bunlar yumuşak darbelerdir, artık askeri müdahale değil, oligarklar tarafından yönetilen enformasyon medyasının kontrolündedir. Yasal olarak oluşturulmuş otoritelerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Pasifik İttifakı zirvesine katılmak üzere 15 Aralık'ta Peru'ya gitmesi beklen Obrador'un geziyi iptal ettiği bilgisi paylaşıldı.