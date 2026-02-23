Eski Prens Andrew'un tutuklanma fotoğrafı Louvre'a asıldı

Britanya merkezli milyarder karşıtı aktivist grubu Everyone Hates Elon, geçen hafta Britanya’da gözaltına alınan eski Prens Andrew Mountbatten-Windsor’ın gözaltı aracında çekilen fotoğrafını Louvre Müzesi’nin duvarına astı. Aktivistler, fotoğrafın altına, Mounbatten Windsor’ın Epstein’in cinsel istismar ağında olmakla suçlandığı dönem yaptığı “Ben terlemiyorum” açıklamasına atıfla “Artık terliyor” cümlesini yazdı.

Epstein’in mağdurlarından Virginia Giuffre, 2019 yılında yaşadıklarını anlatırken o dönem Prens ünvanına sahip Andrew’u bir gece kulübünde terli gördüğünü anlatmış, Andrew kendini aklamaya çalıştığı röportajda “Ben terlemem” ifadeleriyle suçlamayı yalanlamıştı.

Everyone Hates Elon, üyelerinin fotoğrafı duvara astığı anları gösteren bir videoyu Instagram'da "Louvre'a asın, diyorlar. Biz de astık." notuyla paylaştı. Grup Reuters'a "Bu ikonik tutuklanma fotoğrafını Louvre'a asarak eski Prens Andrew'a dünyanın onu nasıl hatırlayacağını göstermek istedik. Umarız bu sadece başlangıçtır. Epstein'den sağ kurtulan herkes için adalet” dedi.

Fotoğraf 15 dakika sonra Louvre çalışanları tarafından kaldırıldı.

Ne olmuştu?

Mounbatten Windsor hakkındaki soruşturma, ABD’li milyarder ve hükümlü Jeffrey Epstein’la ilişkileriyle gündeme gelen Andrew’un, eski bir hükümet temsilcisi olarak görev yaptığı dönemde gizli ya da hassas bilgileri Epstein’la paylaştığı iddialarını içeriyor.

Polis, 19 Şubat’ta, Andrew’un 66. doğum gününde Norfolk’taki Sandringham Malikanesi’ndeki evinde operasyon yapmış, eski prens yaklaşık 12 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılmıştı. Soruşturmanın ise hâlâ sürdüğü ifade ediliyor.

Bu olay, modern İngiliz tarihinde bir kraliyet ailesi üst düzey üyesinin ilk kez gözaltına alınması olarak da kayda geçti. Son benzer durum, 1647’deki İngiliz İç Savaşı sırasında Kral I. Charles’ın tutuklanmasıydı.