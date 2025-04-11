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Eski Rus Bakan Yardımcısı Ovsiannikov'a hapis cezası

Eski Rus Bakan Yardımcısı Dmitrii Ovsiannikov, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi
AA
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Eski Rus Bakan Yardımcısı Ovsiannikov'a hapis cezası
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İngiltere’de Southwark Kraliyet Mahkemesince, eski Rus Bakan Yardımcısı Dmitrii Ovsiannikov’un bir İngiliz banka hesabı açarak eşinden yasa dışı yollarla önemli miktarda meblağ aldığı ve aile üyelerinden de ödemeler kabul ettiği gerekçesiyle, İngiltere yaptırımlarını ihlal ettiğine hükmetti.

Ovsiannikov, yaptırımları delmek suçundan 6 kez ve kara para aklamak suçundan iki kez suçlu bulunarak 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.

Bu karar, Rusya'ya karşı yaptırımların ihlal edilmesi nedeniyle İngiltere'de verilen ilk ceza oldu.

Ovsiannikov, sanayi ve ticaret bakan yardımcılığı ve Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ın Sivastopol şehrinde "vali" olarak görev yapmıştı.

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