Eski sandalyeleri antika diye 34 milyon liraya sattılar!

Fransa, ünlü tarihi eser uzmanı Bill Pallot'ın Versailles Sarayı'na sahte koltuk satmakla suçlandığı davayı konuşuyor. Pallot’ın, tarihi eser olarak tanıttığı eski koltukları, Versailles Sarayı da dahil olmak üzere birçok kuruma sattığı öne sürülüyor. Kral 15. Louis'in sevgilisi Comtesse du Barry'ye ait olduğu iddia edilen ve saraya 840 bin euro'ya satılan iki koltuğun aslında Paris'te 20-30 yıl önce yapıldığı ortaya çıktı.

4,5 milyon Euro'luk dolandırıcılık davası

Toplamda 4,5 milyon euro'luk dolandırıcılık davasında 6 sanık, eski koltukların 18. yüzyıldan kalma olduğunu savunarak kurumları kandırmaktan yargılanıyor.

Davaya göre grup, bir galeri üzerinden Katarlı bir prense de 2 milyon euro'ya Marie Antoinette’e ait olduğu iddiasıyla eski sandalye sattı.

Grubun açık artırmayla ucuza aldıkları antika mobilyalardan parçalarla sahte sandalye ve koltuk ürettiği belirlendi.