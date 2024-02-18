Eski Tayland Başbakanı Taksin Şinavatra şartlı tahliye ile serbest bırakıldı

Tayland'ın hüküm giymiş eski Başbakanı Taksin Şinavatra şartlı tahliye edilmesinin ardından başkent Bangkok'taki konutuna döndü.

Şinavatra, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlarından aldığı bir yıllık hapis cezasının ardından serbest bırakıldı. 74 yaşındaki Taksin, 15 yıllık sürgün hayatından sonra Ağustos ayında Tayland'a döner dönmez gözaltına alınmıştı.

Taksin'in sekiz yıllık hapis cezası, sürgünden döndükten sonra Tayland kralı tarafından bir yıla indirildi. Davanın ele alınışı, zengin ve güçlü kişilere ayrıcalıklı muamele yapıldığını söyleyen Taylandlıların eleştirilerine yol açarken, yetkililer, yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle şartlı tahliye için uygun olduğunu söyledi.

İki yıl önce bir darbe ile görevden alındıktan sonra 2008 yılında ülkeyi terk eden Taksin, sürgün yıllarını çoğunlukla Londra ya da Dubai'de geçirdi. Ailesinin Pheu Thai partisi şu anda Tayland'da iktidarda.