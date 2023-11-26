Eski Yunanistan Başbakanı Samaras: Erdoğan'ın Atina ziyaretine karşıyım

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Aralık’ta Yunanistan’ın başkenti Atina’yı ziyaret edecek. Bu gelişme Yunanistan siyasetinde önemli bir gündem konusu haline gelmiş durumda...

2009-2015 arası yaklaşık altı yıl muhafazakâr Yeni Demokrasi Partisi’ne liderlik eden Eski Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretine karşı olduğunu ifade etti. Samaras, Erdoğan için diplomatik teammüllere sığmayacak şekilde "korsan" ifadesini kullandı.

Samaras, yaşayan diğer eski muhafazakâr lider Kostas Karamanlis'in telaffuz ettiği “taviz” kelimesini de kullandı. Kathimerini’ye konulan Samaras, “İki eski başbakan bu kadar hatalı düşünüyor olamaz” dedi.

Son siyasi gelişmeleri yorumladı

Yunanistan’daki son vergi düzenlemesinin doğru yönde olduğunu fakat düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu savunan Samaras, son siyasi gelişmelere ilişkin de yorumlarda bulundu.

Toplumun daha fazla sağa eğilim gösterdiğini fakat Yeni Demokrasi partisi için kendi sağındaki partilerin tehlike teşkil etmediğini söyleyen Samaras, Başbakan Kiryakos Miçotakis’e yönelik eleştirilerde bulundu.

Samaras, “Tehlikeyi teşkil eden özel olarak merkezdeki seçmeni hedef aldığında Yeni Demokrasi Partisi’nin kendisidir” ifadesini kullandı.

Andonis Samaras, eşcinsel evliliğin yasalaşmasına karşı oy kullanacağını belirtirken, "Her iki cinsiyetten ebeveyn modellerine sahip olduğumuz çekirdek aileyi desteklemeliyiz" dedi.