Estonya: AB'nin Rusya'ya özel temsilci ataması fikri bile tehlikeli

Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna, AB'nin Rusya'ya özel temsilci ataması fikrini ortaya atmanın bile tehlikeli olduğunu söyledi. Geçmişte her "yeniden başlatma" ve diyalog girişiminin Rusya tarafından bir taviz olarak algılandığını ve yalnızca iştahını kabarttığını vurgulayan Tsahkna, “Bu hatayı tekrarlamamalıyız. Şu anda ihtiyacımız olan şey diyalog değil, daha güçlü bir baskı.” dedi.

Tsahkna, Rusya’ya karşı ortak strateji ve yaptırımların önemine dikkat çekti

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre Tsahkna, Avrupa ülkelerinin Rusya’ya karşı ortak bir strateji geliştirmesi gerektiğini ve yaptırımların kararlılıkla uygulanmasının önemini de ekledi. Ayrıca, diplomasinin sınırlı etkisi olabileceğini ve yalnızca güçlü ekonomik ve siyasi önlemlerle Moskova’nın davranışlarının şekillendirilebileceğini belirtti.