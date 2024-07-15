Estonya Başbakanı Kaja Kallas yeni görevi için istifa etti

Estonya Cumhurbaşkanlığı, Başbakan Kaja Kallas'ın Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği görevini üstlenebilmek adına başbakanlıktan istifa ettiğini, istifa mektubunu kendilerine ilettiğini açıkladı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Estonya kamu yayıncısı ERR, Kallas'ın ağustos ayında yeni hükümet onaylanana kadar geçici başbakan olarak göreve kalacağını bildirdi. Kallas'ın liberal Reform partisi, İklim Bakanı Kristen Michal'ın yeni başbakan olmasını önerirken, koalisyon ortakları liberal Estonya 200 ile Sosyal Demokratlar ve Kallas'ın partisi arasında yeni kabinenin şekillendirilmesi için müzakereler yapılacak. Reform partisi, yeni genel başkanının kim olacağına ise 8 Ekim'de karar verecek.

Ne olmuştu?

AB ülkelerinde 6-9 Haziran'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB liderleri, AB Konseyi Başkanlığı için eski Portekiz başbakanı Antonio Costa'yı seçmiş, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'in görevini sürdürmesini ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği'ne Estonya Başbakanı Kaja Kallas'ın atanmasını önermişti. Costa hariç diğer isimlerin görevlerini üstlenebilmeleri için 16 Temmuz'da AP Genel Kurulu'ndan güvenoyu almaları gerekecek. Kallas'ın üstleneceği AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği görevinde Josep Borrell bulunuyor.