Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna: Ukrayna'ya mali ve askeri destek artırılmalı

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri operasyonlarını devam ettirmesinin yalnızca sahadaki çatışmaları derinleştirmediğini, aynı zamanda Avrupa’nın güvenlik düzenine ilişkin hedeflerini de ortaya koyduğunu ifade etti.

Barış sürecine ilişkin diplomatik tablo

Tsahkna, Ukrayna’daki savaş ve devam eden barış girişimlerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Tsahkna, Ukrayna ile Amerika Birleşik Devletleri arasında barışa yönelik diplomatik sürecin ilerlediğini belirtirken, bu sürecin sahadaki gelişmelerden bağımsız ele alınamayacağını vurguladı. Barışa yönelik temasların devam ettiğini kaydeden Tsahkna, diplomatik çabaların kalıcı sonuçlar doğurabilmesi için tüm tarafların aynı yönde irade ortaya koyması gerektiğini söyledi. Bu noktada sahadaki askeri hareketliliğin belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Rusya’nın sahadaki yaklaşımı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret eden Tsahkna, Moskova yönetiminin bu tutumunun kalıcı barışa hazır olunmadığını ortaya koyduğunu ifade etti. Tsahkna, Rusya’nın bombardımanları devam ettirerek temel hedeflerinden vazgeçmediğini ve Ukrayna’nın egemenliğini ortadan kaldırma amacını sürdürdüğünü söyledi. Bu yaklaşımın yalnızca Ukrayna’yı değil, Avrupa’nın genel güvenlik mimarisini de hedef aldığını vurgulayan Tsahkna, sahadaki eylemlerin diplomatik söylemlerle çeliştiğini dile getirdi.

Kalıcı barış için izlenecek yol

Kalıcı ve adil bir barış için izlenecek yolun net olduğunu ifade eden Tsahkna, Rusya’nın bu yönde somut adımlar atması gerektiğini belirtti. Moskova yönetiminin barışa hazır olduğunu yalnızca açıklamalarla değil, sahadaki tutumuyla da göstermesi gerektiğini söyleyen Tsahkna, mevcut koşullar altında bu yönde bir işaret görülmediğini dile getirdi. Barış sürecinin ilerleyebilmesi için askeri faaliyetlerin sona ermesi ve güven artırıcı adımların atılması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna’ya destek vurgusu

Tsahkna, açıklamasında Ukrayna’ya sağlanan desteğin artırılmasının önemine de değindi. Mali ve askeri yardımların güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Tsahkna, saldırgana yönelik baskının artırılmasının ve somut güvenlik garantilerinin oluşturulmasının barış sürecinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Bu garantilerin yalnızca siyasi taahhütlerle sınırlı kalmaması, gerçek askeri kapasitelerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.