  3. Estonya: İran halkının özgürlük mücadelesinde yanındayız
Estonya: İran halkının özgürlük mücadelesinde yanındayız

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, İran halkının özgürlük ve onur mücadelesine destek verdiklerini açıkladı.

Estonya: İran halkının özgürlük mücadelesinde yanındayız
Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, İran'daki gelişmelere ve uluslararası alanda atılması gereken adımlara ilişkin açıklama yaptı.

Estonya'nın duruşunu net bir şekilde ifade eden Tsahkna, "Estonya, İran halkının özgürlük ve onur mücadelesinde onların yanındadır” dedi.

İranlılar için sansürsüz internet hedefi

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, İranlıların internet erişimini desteklemek için çalıştıklarını belirten Tsahkna “AB'nin Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanımlamasını, baskıdan sorumlu olanlara ek yaptırımlar uygulamasını, İran'ın insan hakları ihlallerini BM gündeminde tutmasını ve İranlılar için sansürsüz internet erişimini desteklemesini sağlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

