Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesi istendi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi Margus Laidre'nin ülkeyi terk etmesini istedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Estonya'nın, Rusya'nın Tallin Büyükelçiliğindeki çalışan sayısını azaltması yönünde karar aldığı anımsatıldı.

Bu kararın "dostça olmayan" adım olduğu belirtilen açıklamada, bunun üzerine Estonya'nın Moskova Büyükelçisi Laidre'nin Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rus tarafı, yanıt olarak her iki ülkedeki diplomatik temsilciliği maslahatgüzar seviyesine indirme yönünde karar aldı. Büyükelçi'ye Estonya hükümetinin eylemleri nedeniyle protesto notası verildi. Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin 7 Şubat 2023 tarihine kadar Rusya Federasyonu'nu terk etmesi gerekiyor. Rusya ile Estonya arasındaki ilişkilerde böyle bir durumun gelişmesiyle ilgili tüm sorumluluk Estonya tarafına ait. Estonya yönetiminin düşmanca adımlarına ileride de tepki vermeye devam edeceğiz."

Estonya'dan tepki

Estonya Dışişleri Bakanlığı, ülkede bulunan Rus Büyükelçi'nin Tallin'den ayrılacağını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığının Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istediği anımsatıldı.

Açıklamada, "Rusya ile ilişkilerde eşitlik ilkesine bağlıyız. Bu da Rus Büyükelçisi'nin Estonya'nın Rusya Büyükelçisi ile aynı zamanda ülkemizden ayrılacağı anlamına gelmektedir." ifadesi kullanıldı.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu da Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rusya'nın adımları, yaklaşık bir yıldır egemenliği ve hepimizin güvenliği için mücadele eden Ukrayna'ya destek vermekten bizi vazgeçiremeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Estonya Dışişleri Bakanlığı, 11 Ocak'ta, Rusya'dan ülkede bulunan diplomatik personel sayısını 1 Şubat'a kadar 8 kişiye indirmesini talep etmişti.