Et fiyatlarını düşürmek için Trump’tan yeni ithalat hamlesi

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ABD Başkanı Trump, ithal edilecek ürünlerin mevcut piyasa fiyatlarının yüzde 25 altında satılacağına ilişkin taahhüt alındığını duyurdu.

Yeni uygulama ile beraber tüketicilerin ödediği et fiyatlarını aşağı çekmesini hedeflediklerini ifade eden Trump, aynı zamanda ABD’deki sığır sürüsünün yeniden büyümesi için yerli üreticilere zaman kazandıracağını söyledi.

ABD’de et krizi büyüyor

ABD yönetimi, yüksek et fiyatları nedeniyle yılın başında da ithalatı artırmaya yönelik adımlar atmıştı. Şubat ayında kıyma üretiminde kullanılan yağsız sığır eti için Arjantin’e tanınan düşük vergili ithalat kotası yıllık 80 bin metrik ton artırılmıştı. ABD’deki sığır varlığı ise 2026’nın başında 86,2 milyon başla tarihi düşük seviyelere gerilemişti.