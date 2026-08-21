Et fiyatlarını düşürmek için Trump’tan yeni ithalat hamlesi
ABD Başkanı Donald Trump, ülkede artan et fiyatlarını aşağı çekmek amacıyla yeni bir ithalat adımı attı. Buna göre, önümüzdeki 90 gün içinde kıyma üretiminde kullanılmak üzere 300 bin metrik tona kadar ürünün, kota dışı gümrük vergisi uygulanmadan ABD’ye ithal edilmesine izin verilecek.
ABD Başkanı Trump, ithal edilecek ürünlerin mevcut piyasa fiyatlarının yüzde 25 altında satılacağına ilişkin taahhüt alındığını duyurdu.
Yeni uygulama ile beraber tüketicilerin ödediği et fiyatlarını aşağı çekmesini hedeflediklerini ifade eden Trump, aynı zamanda ABD’deki sığır sürüsünün yeniden büyümesi için yerli üreticilere zaman kazandıracağını söyledi.
ABD’de et krizi büyüyor
ABD yönetimi, yüksek et fiyatları nedeniyle yılın başında da ithalatı artırmaya yönelik adımlar atmıştı. Şubat ayında kıyma üretiminde kullanılan yağsız sığır eti için Arjantin’e tanınan düşük vergili ithalat kotası yıllık 80 bin metrik ton artırılmıştı. ABD’deki sığır varlığı ise 2026’nın başında 86,2 milyon başla tarihi düşük seviyelere gerilemişti.