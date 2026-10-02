Etiketlerle oynamak tarih oluyor: Maryland'den tarihi tüketici kararı

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Maryland, perakende gıda sektöründe anlık fiyat değişimlerinin önüne geçmek amacıyla tarihi bir adıma imza attı. 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe giren Yırtıcı Fiyatlandırmadan Korunma Yasası, marketlerin gıda maddelerinin ücretlerini gün içerisinde sürekli değiştirmesini kanunen engelledi. Alınan bu kararla birlikte eyalet, ABD genelinde marketlerde dinamik fiyatlandırmayı yasaklayan ilk bölge unvanını aldı. Yeni mevzuat doğrultusunda perakendecilerin, belirledikleri satış tutarlarını en az bir iş günü boyunca korumaları zorunlu kılındı.

Kişisel verilerin kullanımı ve teknoloji sınırları

Yürürlüğe giren kanun, sadece fiyat değişim sıklığını değil, bu süreçte kullanılan yöntemleri de kapsıyor. Düzenleme, marketlerin ve üçüncü taraf teslimat servislerinin ürün maliyetlerini şekillendirirken müşterilere ait özel verilerden yararlanmasını tamamen menediyor.

Tüketici hakları savunucuları ile eyalet milletvekilleri, dijital raf etiketlerinin anlık talep yoğunluğu ve müşteri davranışlarına göre ücretleri hızla yükseltmek amacıyla kullanılabileceği yönünde ciddi endişeler taşıyordu. Maryland Valisi Wes Moore konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, teknolojik imkanların vatandaşlara hizmet etmek amacıyla geliştirilmesi gerektiğini ve insanların mağdur edilmesine izin verilemeyeceğini vurguladı.

Perakende sektörünün uygulamaya bakışı

Uçak bileti ve konser organizasyonlarında yaygınlaşan değişken fiyatlandırma modelinin market zincirlerine sıçraması eleştirilerin odağında yer alıyor. Whole Foods ve Kroger gibi önde gelen gıda devleri mağazalarında elektronik raf etiketlerine yer verdiklerini kabul etse de bu donanımları dinamik fiyatlandırma amacıyla kullanmadıklarını öne sürüyor. Ülke çapında 2.300 mağazasında dijital etiket altyapısı kuran Walmart'ın Üst Yöneticisi John Furner ise şirketin müşterinin kimliğine veya günün farklı saatlerine bağlı olarak değişken fiyat politikası izlemediğini ve gelecekte de izlemeyeceğini açıkladı.