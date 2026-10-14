Etiyopya ordusundan sınırda askeri hareketlilik: Ağır silahlar sevk edildi

Etiyopya ordusunun ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde sürdürdüğü ilerleyiş, stratejik bir boyuta evrildi. Silahlı Çatışma Konum ve Olay Verileri (ACLED) tarafından paylaşılan bilgilere göre, Etiyopya güçlerinin Eritre sınırına doğru yoğun bir tank ve ağır silah sevkiyatı gerçekleştirdiği tespit edildi. Görgü tanıkları, çok sayıda zırhlı araç ve ağır silah taşıyan büyük bir konvoyun Adigrat'tan Fatsi ve Zalambessa yönüne doğru ilerlediğini aktardı.

Fatsi ve Zalambessa kontrol altına alındı

Gerçekleşen bu askeri sevkiyatın, Etiyopya federal güçleri ile devlet destekçisi Tigray Barış Gücü'nün Eritre sınırındaki Fatsi ve Zalambessa yerleşimlerini kontrol altına almasının hemen ardından yapıldığı kaydedildi. Bölgedeki hareketlilik kapsamında, bu hatta konuşlanmış olan Eritre birliklerinin Zalambessa üzerinden kendi ülkelerine çekildiği, TPLF'ye bağlı unsurların ise Debre Damo ve Irob yönüne doğru hareket ettiği bildirildi. Federal güçlerin ayrıca Aksum kentine de giriş yaptığı belirtildi.

Bölgesel istikrar ve uluslararası endişeler

İki komşu ülke arasındaki gerilim diplomatik düzeyde de karşılıklı suçlamalara yol açıyor. Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos, Eritre birliklerinin ülke topraklarına girdiğini iddia ederek askerlerin çekilmesini istemiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne başvurmuştu. Eritre ise bu iddiaları reddederek Addis Ababa yönetimini Kızıldeniz'e zorla erişim sağlamaya çalışmakla suçladı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres taraflara çatışmaları durdurma ve Pretoria Anlaşması çerçevesinde diyalog masasına dönme çağrısı yaparken, eylül ayında yeniden alevlenen çatışmalar bölgenin geleceğine yönelik endişeleri artırıyor.