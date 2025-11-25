  1. Ekonomim
Etiyopya'daki yanardağ patlaması Delhi’de uçuşları etkiledi

Etiyopya’nın kuzeyindeki Afar bölgesinde bulunan Hayli Gubbi Yanardağı’nın patlamasıyla oluşan kül bulutunun Delhi’ye ulaşması, Hindistan’da bazı uçuşların aksamasına yol açtı.

BBC’de yer alan habere göre, Etiyopya’daki Hayli Gubbi Yanardağı'nda pazar günü başlayan patlamalar sonucu oluşan kül bulutu, Hindistan’daki uçuşları olumsuz etkiledi.

Delhi’de uçuşlar kül bulutundan etkilendi

Yanardağ patlaması sonucu oluşan volkanik kül bulutunun Delhi’ye ulaştığını ve uçuşlarda aksamalara neden olduğunu açıklayan Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, bazı iç ve dış hat seferlerinin iptal edildiğini veya ertelendiğini bildirerek hava yolları şirketlerine, etkilenen bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Hindistan Meteoroloji Dairesi Genel Direktörü Mrutyunjay Mohapatra, kül bulutunun 8,5 ila 15 kilometre irtifada etkili olduğunu belirtti.

Mohapatra, durumun geçici olarak uçuşları aksattığını ancak Delhi’nin hava kalitesini etkilemesinin beklenmediğini kaydetti.

Yaşanan aksamalar nedeniyle Air India’nın 11 seferi iptal ettiği, IndiGo ve bazı hava yollarının da etkilendiği aktarıldı. Öte yandan yetkililer, pilotlardan olası kül teması durumlarını rapor etmelerini istedi.

