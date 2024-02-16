Etkinliği Gazze'deki soykırımla bir kez daha sorgulanan BM'ye ne kadar güveniyoruz?

Küresel iletişim firması Edelman tarafından hazırlanan ‘2024 Güven Barometresi’nin verileri, ülkelerin Birleşmiş Milletler’e (BM) olan güvenine ilişkin önemli bir veri ortaya koydu.

Edelman 3-22 Kasım 2023’te 28 ülkede 32 bin katılımcıyla BM’ye güveni ölçümledi. Her ülkede 1150 kişiden oluşan örneklemin istatistik olarak anlamlı bir temsiliyet yansıttığı belirtiliyor. Toplanan verilerin, her bir ülkedeki yaş, cinsiyet, bölge ve etnik köken/milliyet (varsa) açısından genel nüfusu temsil ettiği de aktarıldı. Edelman’ın ölçümünde Türkiye yer almıyor.

“BM’nin barış ve güvenliği sağlama, insan haklarını koruma ve uluslararası hukuku uygulama görevlerini yerine getirdiğine güveniyor musunuz” sorusuna verilen yanıtlar üzerinden elde eden sonuçlara göre ülkelerin BM’ye güven endeksi çıkarıldı.

Japonların ve Arjantinlilerin sadece yüzde 38’i BM’ye güveniyor. Bu araştırmadaki en düşük oran olarak olarak dikkat çekiyor. Bunların dışında yüzde 50’nin altında kalan tek ülke ise yüzde 48 ile İtalya. BM'ye en çok güvenen ülkeler ise yüzde 77'lik oranla Hindistan ve Kenya oldu.

Edelman’ın verileri; piyasalar, teknoloji, enerji ve küresel ekonomiye odaklı çalışan, dünyanın en hızlı büyüyen online yayıncılarından Visual Capitalist’te görselleştirilerek yayınlandı.

Hükümet, iş dünyası ve gazeteciler...

Öte yandan Edelman'ın güven araştırmasına göre; hükümet liderlerine, iş dünyası liderlerine ve gazetecilere hakikati söyleme noktasında fazla güven duyulmuyor.

Hükümet liderlerinin yanlış veya aşırı abartı olduğunu bildikleri şeyleri söyleyerek insanları kasıtlı olarak yanıltmaya çalıştığını düşünenlerin oranı yüzde 63. Bu oran geçen yıla göre 1 puan artış gösterdi. İş dünyası liderlerinde 2 puanlık artışla yüzde 61 oldu. Gazetecilere güvensizlikte ise geçen yıla göre 3 puanlık bir atış gözlendi: Yüzde 64.

Teknoloji konusunda kime güveniyoruz?

Katılımcıların yenilikler ve teknoloji konusunda kendilerine doğruyu söyleyeceklerine inandığı gruplar arasında bilim insanları yüzde 74 ile başı çekiyor. İnsanlar kendilerine benzer birilerine de bu anlamda hakikat konusunda güveniyor. Oran bilim insanlarıyla aynı.

Şirketlerin teknik uzmanlarına güven yüzde 66, sivil toplum kuruluşu temsilcilerine güven yüzde 54, tepe yöneticilere güven yüzde 51. Gazetecilere ve hükümet liderlerine teknoloji ve yenilikler konusundaki güven ise sırasıyla yüzde 47 ve yüzde 45.

1-49 arasındaki değer güvensizliğe, 50-59 arasındaki değer nötrlüğe, 60-10 arasındaki değer ise güvene işaret ediyor.

İşsizlikten endişe duyanların oranı...

Türkiye’nin de önünü kesmeye çalıştığı enflasyon ve işsizlik ise insanların endişe duyduğu konular arasında başı çekiyor. Katılımcıların yüzde 88 “şahsi ekonomik korku” olarak işini kaybetmekten, yüzde 73’ü ise enflasyondan endişe duyuyor.

“Varoluşsal toplumsal korku” kategorisinde yüzde 76 ile iklim değişikliği zirvede. Katılımcıların yüzde 75’i hacker’lardan tedirdin. Yüzde 73’ünde nükleer savaş endişe var. Yüzde 61’i ise enformasyon savaşından korkuyor.