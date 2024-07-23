Etna Yanardağı harekete geçti, uçuşlar durduruldu!

İtalya'nın güneyinde bulunan aktif yanardağlardan Etna yeniden kül ve lav püskürttü. Küller sebebiyle Katanya Havalimanı'ndaki uçuşlar geçici olarak durduruldu.

Sicilya Adası'nda yer alan ve yüksekliği 3 bin 30 metre civarında olan Etna Yanardağı bir kez daha kül ve lav püskürttü. Katanya Havalimanı'nı işleten firmadan yapılan açıklamada, patlamayla atmosfere yayılan kül bulutu nedeniyle uçuşların geçici süreyle durdurulduğu ifade edildi. Açıklamada, bazı yolcuların yakınlarda bulunan farklı havalimanlarına yönlendirildiği belirtildi.

Küller yaklaşık 8 kilometre yüksekliğe ulaştı

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü'nün (INGV) konuya ilişkin açıklamasında da volkanik faaliyetin yoğun olduğu ve Etna Yanardağı'nın püskürttüğü küllerin yaklaşık 8 kilometre yüksekliğe ulaştığı bilgisi verildi. Avrupa kıtasının en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyan Etna Yanardağı'nda temmuz ayının başından bu yana sık aralıklarla volkanik faaliyetler görülüyor. Yanardağ, Aralık 2023'te güçlü şekilde kül ve lav püskürttükten sonra bu yıl temmuz ayına kadar sessiz kalmıştı.