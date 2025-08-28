Etna Yanardağı’nda patlama ve lav akışı devam ediyor

İtalya’nın Katanya kentinde bulunan Etna Yanardağı’ndaki patlama sürüyor.

10 Ağustos’ta başlayan volkanik faaliyet, 2 bin 980 ile 3 bin 200 metre rakım arasında yer alan üç ayrı bacadan yoğun lav akışıyla devam ediyor.

Bocca Nuova krateri ile Güneydoğu krateri arasındaki yamaçlarda birkaç lav akıntısı oluşurken, en uzun akıntının yaklaşık 2 kilometreye ulaştığı bildirildi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, durumun daha güçlü patlama senaryolarına dönüşme ihtimaline karşı uyarıda bulundu.