Euro 2024 ve Taylor Swift kurtaramadı: İngiltere'de perakende satışlar geriledi

İngiliz Perakende Konsorsiyumu ve Sensormatic Solutions'a göre, 29 Haziran'da sona eren dört hafta boyunca cadde mağazaları, perakende park yerleri ve alışveriş merkezi verilerini içeren mağaza ziyaretlerinin sayısı, Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 oranında düştü.

Ancak Haziran ayı rakamı, önceki aylara göre sıralı bir toparlanmayı yansıtıyor; ziyaretler Nisan ayında yüzde 7,2 ve Mayıs ayında yüzde 3,6 gerilemişti.

Taylor Swift ve EURO 2024 etki etti ama yeterli olmadı

CNBC-e'nin haberler/ingilterede-perakende-satislar-euro-2024-ve-taylor-swifte-ragmen-geriledi-h1428">aktardığına göre Sensormatic Solutions danışmanı Andy Sumpter, "Yağmurun nihayet yerini daha kuru ve güneşli havaya bırakmasıyla birlikte, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası başlangıcı ve Taylor Swift'in Eras konser turu gibi etkinlikler, alışveriş trafiğinde artış sağlamaya yardımcı oldu" dedi.

Alışveriş merkezlerinde düşüş yüzde 3,2 olurken, cadde mağazalarında yüzde 3,1 ve perakende park yerlerinde yüzde 0,4 gerileme yaşandı.

Sumpter, ileriye dönük olarak perakendecilerin, devam eden Avrupa Futbol Şampiyonası, Wimbledon ve Paris Olimpiyatları da dahil olmak üzere diğer büyük spor etkinliklerinin ziyaretçi sayısını destekleyeceğini söyledi.