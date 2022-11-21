Euro Bölgesi derin resesyona girmeyecek, hafif daralacak

Hilal SARI

Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarının bulunduğu Euro Bölgesi’nin görünümüne ilişkin öngörülerde son bir ayda birçok kuruluş tarafından yukarı yönlü revizyonlar yapıldı.

Hükümetlerin şirketleri ve hanehalklarını desteklemek için açıkladığı destek paketleri, doğalgaz fiyatlarındaki düşüş ve ılık geçen bir sonbahar, Euro Bölgesi’ne ilişkin görünümü derin bir resesyondan hafif bir daralmaya dönüştürdü.

Avrupa gösterge doğalgazı TTF’in 340 Euro/MWh düzeylerinden 110 Euro/MWh düzeyine kadar gerilemesi iyimserliğin en önemli nedenlerinden.

Consensus Economics’in çeşitli kuruluşların tahminlerinden derlediği verilere göre uzmanların Euro Bölgesi için öngördüğü 2022 büyüme beklentisi yüzde 2,7’den yüzde 3,2’ye yükseldi. Avrupa Komisyonu’nun geçtiğimiz hafta 2022 için yukarı yönlü revize ettiği tahminlerine göre birlik 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 daralacak ve ardından 2023’ün ilk çeyreğinde yüzde 0,1 daha daralacak. Bu beklentiler temmuzdaki derin resesyon öngörülerine göre çok daha hafif bir daralma anlamına geliyor. Ekonomistler de Komisyon ile aynı görüşte:

Almanya merkezli Berenberg Bank TTF’in bu kış 220 Euro/MWh olacağı beklentisini baz alarak Euro Bölgesi’nin 2023’ün ilk yarısıyla biten üç çeyrekte yüzde 2,1’lik bir daralma öngörüyordu ve enerji kesintileri bekliyordu. TTF’in 110 Euro/MWh’nin de altına düşmesiyle banka bu öngörüsünü yüzde 1,6’lık bir daralmaya revize etti ve kesintilere ilişkin endişelerin de azaldığına işaret ediyor. Goldman Sachs aynı dönem için yüzde 1 daralma öngörürken, geçen hafta bu öngörüsünü yüzde 0,7’lik bir daralmaya revize etti.

Barclays Avrupa 4. çeyrekten 2023’ün 3. çeyreğine GSYH’de yüzde 1,7’lik bir düşüş öngörürken, bu öngörüsünü yüzde 1,3’e düşürdü.

Capital Economics ise gaz stoklarının yeterli olması sayesinde bu kış sanayiden kesinti yapılıp hanehalkına yönlendirme yapılması riski hayli düştüğü görüşünde. Kuruluş otomotiv sektöründeki iyileşmenin de beklenenden daha güçlü olduğunu aktarıyor.

2023 kışı giderek belirsizleşiyor

Bu kış, düşük doğalgaz fiyatları, hedeflerin üzerinde yapılan tasarruflar ve ılık sonbahar avantajı ile atlatılsa da, Ukrayna Savaşı devam ettiği sürece gelecek kış ne olacağına dair belirsizlik büyüyor. Consensus Economics’in ekonomistlerin tahminlerinden derlediği ortalama beklenti Euro Bölgesi’nin 2023’te yüzde 0,1 daralması - savaş başladıktan hemen sonra mart ayında bu ortalama beklenti yüzde 2,3 büyümeydi. Avrupa Komisyonu 2022 tahminlerine yukarı yönlü revizyon yapmış olsa da, 2023 tahminlerinde ise aşağı yönlü revizyon yapılmış, büyüme tahmini yüzde 1,4’ten yüzde 0,3’e düşürülmüştü. Rus gazında akışların gelecek yıl da sınırlı kalmasından endişeli olan ekonomistler Avrupa’nın gelecek kış için depolarını doldurmakta zorlanmasını öngörüyor.