Euro Bölgesi enflasyon tahmini yükseldi

ECB, Profesyonel Tahminciler Anketi 2023 ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde yıllık harmonize enflasyon beklentisi 2023 ve 2024 yılları için sırasıyla yüzde 5,9 ve yüzde 2,7 oldu.

Geçen yılın son çeyrek anket sonuçları ile karşılaştırıldığında, birinci çeyrekte enflasyon tahmininde bu yıl 0,1 puan ve gelecek yıl için 0,3 puan artış oldu. Ankette ortalama uzun vadeli enflasyon tahminleri de 0,1 puan azalarak yüzde 2,1 olarak açıklandı.

Ankete katılanların, Euro Bölgesi için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminleri 2023, 2024 ve 2025 yılları için sırasıyla yüzde 0,2, yüzde 1,4 ve yüzde 1,7 oldu. Bu çeyrekte, geçen çeyreğe göre 2023 büyüme tahmininde 0,1 puan yukarı yönlü revizyon olurken, gelecek yılın tahmininde 0,2 puanlık aşağı yönlü değişim görüldü. Ortalama uzun vadeli GSYH büyüme tahmini ise değişmeyerek yüzde 1,4’te kaldı.

Ortalama işsizlik oranı tahminleri 2023 ve 2024 yılları için sırasıyla 0,1 ve 0,1 puan aşağı yönlü revize edilerek, sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 6,9 oldu. 2025’de ise işsizlik oranının yüzde 6,7’ye düşmesi bekleniyor. Uzun vadeli işsizlik tahmini ise 0,2 puan aşağı yönlü revize edilerek yüzde 6,4'e geriledi.

ECB'nin Profesyonel Tahminciler Anketi 6-12 Ocak tarihlerinde yapıldı ve araştırmaya 58 profesyonel katıldı.

Bu arada, Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) öncü verilerine göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta yüzde 9,2 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 8,5 seviyesine geriledi.