Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi yüzde 1 arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin kasım ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 1, Kasım 2021'e göre de yüzde 2 artış kaydetti.

AB'de de sanayi üretimi, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 2 yükseldi.

AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 6,4 ile İrlanda'da, yüzde 5 ile Lüksemburg'da ve yüzde 4,6 ile Malta'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 3,7 ile Estonya'da, yüzde 3,3 ile İsveç'te ve yüzde 1,9 ile Hırvatistan'da tespit edildi.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 34,9 ile İrlanda'da, yüzde 15,5 ile Malta'da ve yüzde 9,3 ile Danimarka'da artarken, Estonya'da yüzde 12,2, Slovakya'da yüzde 10,7 ve Romanya'da yüzde 4 geriledi.