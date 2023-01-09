Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 3 aydır yükselişte

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, yükselişini 3. aya taşıyarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Sentix, ocak ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Aralık 2022'de eksi 21 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 3,5 puanlık artışla eksi 17,5 puana yükseldi. Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşan endekse ilişkin beklenti eksi 18'e yükselmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, eksi 22 puandan eksi 15,8 puana çıkarak Şubat 2022'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Eksi 20 puan olan Mevcut Durum Endeksi de eksi 19,3 ile Ağustos 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Sentix ekonomik endekslerindeki ocak ayı verilerinin daha fazla iyileşmeye işaret ettiğini belirterek, "Fakat mevcut durumun değerlendirilmesinde neredeyse hiçbir değişiklik yok. Sadece beklenti değerleri durumun daha fazla gevşemesine işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Yatırımcı güveni anketi, 5-7 Ocak'ta 1.228 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, ocakta 3,8 puanlık artışla eksi 16,5 puana yükseldi. Endeksin 3 aydır art arda yükselmesi dikkati çekti. Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eksi 18,3 puandan eksi 18 puana çıktı.