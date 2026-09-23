Euro Bölgesi'nin devinde PMI sıçraması: Büyüme oranları son 25 ayın en yüksek seviyesinde
S&P Global tarafından açıklanan verilere göre Fransa'da özel sektör faaliyeti, eylül ayında son 2,5 yılın en yüksek büyüme performansına ulaştı. Hizmet ve imalat sektörlerindeki ivmelenme, ülke ekonomisindeki genişlemenin ana itici gücü oldu.
Fransa ekonomisi eylül ayında özel sektörün gösterdiği performansla son dönemin en güçlü ticari hareketliliğine imza attı. Açıklanan öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ülkedeki bileşik özel sektör faaliyetlerinin son 25 aylık zaman dilimindeki en yüksek seviyeye tırmandığını ortaya koydu.
Hizmet sektörü toparlanmaya öncülük etti
Ekonomik aktivitedeki yukarı yönlü ivmenin temel kaynağı hizmetler sektörü oldu. İç talepte yaşanan hareketlilik ve yeni siparişlerdeki artış, hizmet kanadındaki büyüme endekslerini son ayların en yüksek değerlerine taşıdı.
İmalat kanalında daralma baskısı azaldı
Hizmet sektöründeki canlılığın yanı sıra imalat sanayiindeki toparlanma emareleri de genel PMI verisini destekledi. Üretim düşüşünün yavaşlaması ve fabrika çıkışlarındaki dengelenme, Fransız ekonomisinin genel toparlanma sürecine olumlu katkı sağladı.