Eurovision’da İsrail belirsizliği: Oylama ertelendi

İsrail'in katılımının Aralık ayında yapılacak yüz yüze bir toplantıda ele alınacağı belirtilirken, oylamanın yapılıp yapılmayacağı konusunda net bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Eurovision'a katılımı, Gazze'deki savaş nedeniyle diğer bazı katılımcı ülkelerin muhalefetiyle karşı karşıya.

Son aylarda İrlanda, Hollanda, Slovenya, İzlanda ve İspanya'nın da bulunduğu ülkeler, İsrail'in katılması halinde yarışmadan çekilmeyi düşüneceklerini açıklamıştı.

EBU tarafından yapılan açıklamada "Orta Doğu'daki son gelişmeler ışığında, EBU Yönetim Kurulu (13 Ekim'de toplanarak) 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılım konusunda üyeleri arasında açık ve yüz yüze bir tartışma düzenlenmesi gerektiğine karar vermiştir" ifadeleri yer aldı.

EBU "Sonuç olarak, kurul konuyu önceden olağanüstü bir oturum düzenlemek yerine Aralık ayında yapılacak olan olağan kış genel kurulunun gündemine almayı kabul etti" diye ekledi.

EBU Eylül ayında 68 üye ülkeyi Kasım ayındaki genel kurul toplantısında İsrail'in yer alıp almaması konusundaki görüşlerini bildirmeye davet edeceğini duyurmuştu.

Bu 68 ülkeye Türkiye, Tunus, Mısır, Cezayir, Ürdün ve Lübnan gibi yarışmaya katılmayan yayıncı ülkeler de dahil. Karar basit çoğunlukla alınacaktı

Üyelerin yüzde 50'sinden fazlası İsrail'in dışlanması yönünde oy kullanırsa, bu ülke 2026'daki yarışmaya katılamayacaktı.

Yarışmaya 2026 yılında ev sahipliği yapacak olan Avusturya ulusal yayın kuruluşu ORF, EBU'nun kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Eurovision'un ve genel olarak sanatın "yaptırımlar için uygun arenalar olmadığını" söyleyerek daha önce ülkeleri gelecek yıl Viyana'da yapılacak yarışmayı boykot etmemeye çağırmıştı.

İspanya, İrlanda, Slovenya, İzlanda ve Hollanda, İsrail'in katılması halinde gelecek yılki yarışmayı boykot etmeyi düşündüklerini açıkladılar.

Hollandalı yayıncı 'ateşkes etkilemez' demişti

Hollandalı yayın kuruluşu AvroTros geçen ay yaptığı açıklamada Gazze'de ateşkes sağlanması halinde tutumunu değiştirmeyeceğini belirtti:

"Yakın gelecekte bir ateşkese varılırsa veya çatışma farklı bir şekilde gelişirse, bu 2026 için pozisyonumuzu değiştirmeyecektir. O zamanki koşullara bağlı olarak sonraki yıllarda katılımı yeniden değerlendireceğiz."

BBC, İsrail'in ulusal yayın kuruluşu Kan'dan yorum istedi fakat haber yayımlanana kadar bir yanıt alamadı.

Kan Eylül ayında, "yarışmanın uzun süredir devam eden, popüler ve başarılı katılımcılarından biri" olduğunu söyleyerek katılmasına izin verilmesi gerektiğini söylemişti.