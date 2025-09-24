Eurovision'da İsrail iddiaları! Azerbaycan'dan yanıt geldi

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı'nın açıklamasında, son dönemde bazı yabancı kaynaklar ve sosyal medya platformlarında Azerbaycan'a yönelik yeni bir dezenformasyon kampanyasının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın üçüncü bir ülke aracılığıyla Ukrayna'yı silahlandırdığına ve İsrail nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaktan vazgeçtiğine dair asılsız ve gerçek dışı haberlerin yapıldığı belirtildi.

Söz konusu dezenformasyonun üzüntüyle karşılandığı kaydedilen açıklamada, uluslararası toplum, medya kuruluşları, gazeteciler ve sosyal aktivistlere asılsız haber ve dezenformasyona itibar etmeme, bu tür durumlara karşı ilkesel ve duyarlı davranma çağrısı yapıldı.