Eurovision'dan son dakika İsrail kararı!

İsrail'in orijinal şarkısı "October Rain" 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına gönderme yapıyordu ve siyasi tarafsızlık kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yarışmadan men edilmişti.

Şarkının değiştirilmesini kabul eden İsrail'in kamu yayıncısı "Hurricane" adlı yeni şarkıyı bu hafta sonu açıklayacak.

Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayıncılar Birliği'nden (EBU) yapılan açıklamada "EBU, İsrailli Üyesi Kan'ın resmi başvurusunun mayıs ayında yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda yarışmaya uygun görüldüğünü teyit edebilir," ifadeleri yer aldı.

Euronews'te yer alan habere göre açıklamada, "Yarışmanın yönetim kurulu olan Referans Grubu, şarkı sözlerini dikkatle inceledikten sonra 'Hurricane' şarkısını yaklaşan yarışma için kabul etme kararı aldı. 'Hurricane'in yarışma kurallarına uygun olarak katılım için gerekli kriterleri karşıladığı kabul edildi" dendi

"October Rain" şarkısının orijinal sözleri "Nefes alacak hava kalmadı" ve "Hepsi iyi çocuklardı, her biri" dizelerini içeriyordu. Şarkı ayrıca savaşta ölenler için askeri kod olarak kullanılan "çiçekler"e de atıfta bulunuyordu.

Eurovision'dan men edilmesi çağrısında bulundu

Öte yandan çarşamba günü (6 Mart) Belçika Kültür Bakanı Benedicte Linard, Gazze'deki savaş devam ettiği sürece İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi çağrısında bulundu.

Linard, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tıpkı Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'nın yarışmalardan ve Eurovision'dan dışlanması gibi, İsrail de başta çocuklar olmak üzere binlerce kişinin ölümüne neden olan uluslararası hukuka yönelik aleni ihlallerine son verene kadar dışlanmalıdır" dedi.

Linard ayrıca Belçika parlamentosuna, Belçika'nın Eurovision'a katılımını organize eden kamu yayıncısı RTBF'den endişelerini EBU'ya iletmesini isteyeceğini söyledi.

Eurovision Şarkı Yarışması 7-11 Mayıs tarihleri arasında İsveç'in Malmö kentinde gerçekleştirilecek.