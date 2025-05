Eurovision'un galibi Avusturya oldu, İsrail ikinci oldu

Takip Et

Eurovision 2025, İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleşti. Bu yıl 69’uncu kez düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nın kazananı Avusturyalı şarkıcı JJ oldu.

436 puanla birinci olan Avusturya'yı Wasted Love isimli şarkısıyla yarışan gerçek adı Johannes Pietsch olan JJ temsil etti.

İsrail son anda ikinci oldu

26 ülkenin yarıştığı Eurovision 2025'in kıran kırana geçen finalonde İsrail protestoları gecee damga vurdu. Gecenin sonunda Eurovision'da İsrail son anda ikinci oldu.

İsrailli sanatçı Yuval Raphael yuhalandı

Soykırım devam ederken İsrail'in bu yarışmaya katılması kınandı. 2022 yılında Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya Eurovision yarışmasından dışlanmıştı, aynı uygulamanın İsrail'e yapılmaması aktivistler tarafından protesto edildi.

Bu akşamki yarışmada İsrailli sanatçı Yuval Raphael dördüncü sırada sahne alırken salondaki kimi seyirciler Filistin bayrakları açtılar, İsrailli sanatçı ıslıklandı hatta yuhalandı. İsrailli şarkıcı şarkısını bitirdiğinde iki kişi sahneye atlamak istedi, salondaki görevliller devreye girdiler ve bu iki kişinin sahneye çıkmasını engellediler. Bu iki kişi derhal salondan çıkarıldı ve polise teslim edildi.

Azerbaycan, İsrail'e en yüksek puanı verdi

Eurovision'da ikinci olan İsrail'e Azerbaycan'ın yarışmanın en yüksek puanı olan 12'yi vermesi dikkat çekti.

“Türkiye seni özledik” videosu sosyal medyada eleştirilerin hedefinde

Eurovision 2025’in ikinci yarı finalinde yayınlanan “Türkiye seni özledik” temalı videoda kullanılan İstanbul Boğazı görüntüsü sosyal medyada büyük tepki topladı.

Sosyal medyada hızla yayılan video kesitinde sadece Boğaz’ın değil, İstanbul’un şehir siluetinin de flu bir şekilde gösterildiği görüldü. Bu detaylar, bazı izleyiciler tarafından Türkiye’nin kasıtlı olarak olumsuz bir şekilde temsil edildiği yönünde yorumlandı.

Kullanıcıların tepkileri şöyleydi:

“Boğaz’ı Ganj Nehri’ne çevirmişler!”

“Ortadoğu ülkelerine uygulanan klasik Hollywood filtresi bu…”

“Eurovision’dan çekilmek ne kadar doğruymuş, bir kez daha gördük.”

26 ülke yarıştı

Toplamda 26 ülke büyük finalde yarıştı. Yarışmanın ilk yarı finali 13 Mayıs'ta yapılırken ikinci yarı finali de 15 Mayıs'ta gerçekleşti.

İsviçre, 2024 yılında Nemo'nun The Code adlı şarkısıyla birincilik kazanmasının ardından ev sahibi ülke olma hakkı kazanmıştı.

Avrupa Yayın Birliği'ne en yüksek katkıyı yapan "Big Five" ülkeleri Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık her yıl olduğu gibi yarışma finaline doğrudan katılıyor.

İsviçre de ev sahipliği nedeniyle finalde sahne aldı.

Türkiye en son 2012'de katıldı

Türkiye yarışmaya son kez 2012 yılında Can Bonobo ile katılmıştı.

2003 yılında Riga'da yapılan yarışmada ise Sertab Erener ile birinciliği elde etmişti.

Eurovision'da oylamalar nasıl yapılıyor?

Yarı finaller, halk oylamasıyla yapılıyor. Finale kalan ülkeler ise jüri ve halk oylamasıyla oylanıyor. Her ülke tarafından 10 şarkının her birine puan veriliyor. Ancak ülkeler kendi ülkelerinin şarkısına oy veremiyorlar. Halk oylamasında en yüksek puan 12, ikinci en yüksek puan 10, üçüncü en yüksek puan da sekiz. Daha sonra sonra yediden başlayarak bire kadar puanlama yapılıyor. Her katılımcı ülke yayıncısı EBU'ya giriş ücreti ödüyor.

Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere en çok ödeme yapan ülkeler.