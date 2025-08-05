Evde 55 cm’lik dev fare yakalandı! Halk ayağa kalktı, şehirde alarm verildi

Köpek boyunda fare İngiltere’yi ayağa kaldırdı. Kuzey Yorkshire bölgesinde, evin içinde bulunan 55 cm uzunluğundaki dev fare, halkı ve yerel yöneticileri alarma geçirdi. Uzmanlar, kontrol altına alınmazsa durumun hızla büyüyebileceği uyarısında bulunuyor.

Devasa fare evde yuva yapmış

İstila ihbarı üzerine adrese yönlendirilen haşere kontrol ekibi, devasa boyutlardaki kemirgenin bir evin içinde yuva yaptığını tespit etti. Görgü tanıkları, farenin dışarıdan çok lağım faresine benzediğini ancak evin içinde aktif olarak dolaştığını belirtti.

Arka sokaklarda sık sık fareler görülüyor

Yerel yetkililer, bu olayın sadece izole bir durum olmadığını, kemirgen nüfusunun bölgede giderek arttığını vurguluyor. Özellikle Redcar ve Cleveland bölgesinde, arka sokaklarda sık sık fare gözlemleri yapıldığı bildiriliyor.

Meclis üyesi: Gördüğüm en büyük fare buydu

Eston bölgesi meclis üyesi David Taylor, "Bu zamana kadar gördüğüm en büyük fare buydu," diyerek halkın yaşadığı korkuyu dile getirdi. Taylor, meslektaşı Stephen Martin ile birlikte, belediyenin kapsamlı bir haşere taraması yapmasını ve çözüm planı hazırlanmasını talep ediyor.

"Fareler artık daha yaygın. Ne kadar uzun süre beklersek, o kadar ciddi bir halk sağlığı sorunuyla karşı karşıya kalacağız," diyen Taylor, konunun önemine dikkat çekti.

Sağlık riskleri kapıda: Ölümcül olabilir

Uzmanlar, farelerin insanlara hastalık bulaştırma riski taşıdığını belirtiyor. Özellikle Weil hastalığı ve hantavirüs gibi ölümcül olabilecek enfeksiyonların kemirgenler aracılığıyla yayılabildiği uyarısı yapıldı.

Konseyden açıklama ve uyarılar

Redcar ve Cleveland Konseyi yaptığı yazılı açıklamada, belediyeye ait alanlardaki haşere kontrolünün özel bir görevli tarafından yürütüldüğünü belirtti. Ancak genel haşere kontrol hizmeti sunulmadığı, yalnızca bilgilendirme ve danışmanlık sağlandığı ifade edildi.

Ayrıca, konseyin Beyond Housing, Northumbrian Water ve diğer kuruluşlarla iş birliği içinde çözüm arayışını sürdürdüğü bildirildi.

Yapay zekâ değil, gerçek

TikTok’ta dolaşan yapay zekâ destekli korkutucu hayvan videolarını andıran bu olay, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Ancak bu kez sahte değil, tamamen gerçek bir kemirgenle karşı karşıyayız.