Everest'e izin ücretine yüzde 36 zam yapıldı

Nepal hükümetinden dünyanın en yüksek dağı Everest’e dünyanın farklı noktalarından gelerek tırmanan dağcıları üzen bir karar geldi. Nepal, yıllar sonra Everest Dağı izin ücretlerine zam yaptığını duyurdu. Yetkililer, uzun süredir 11 bin dolar olan izin ücretine yüzde 36 zam yapıldığını bildirdi. Dün yapılan açıklamada, eylül ayından itibaren en yoğun sezonda zirveye çıkmak isteyenlerin izin almak için 15 bin dolar ödemesi gerekeceği duyuruldu. En yoğun dönem olan nisan-mayıs dönemi dışında tırmanmak isteyenlerin ücretleri de aynı oranda artacak. Eylül-kasım döneminde 7 bin 500 dolar, aralık-şubat döneminde ise 3 bin 750 dolar ödeme yapılacak.

Ekonomiye yüzde 4'lük bir katkı sağlıyor

Nepal’in kilit gelir kaynaklarından biri olan izin ücretleri, dağa tırmanma ve yürüyüş gelirleri ile birlikte ülke ekonomisine yüzde 4’lük bir katkı sağlıyor. Uzmanlar, yıllık 300 izin girişi ile çok fazla dağcıya izin verdiği gerekçesiyle Nepal hükümetini eleştiriyor. Turizm Birimi Genel Direktörü Narayan Prasad Regmi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ücretleri uzun zamandır yenilemiyorduk. Şimdi güncelleme yaptık” dedi.