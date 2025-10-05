  1. Ekonomim
Everest'te kar fırtınası: 1.000 kişi dağda mahsur kaldı

Everest Dağı’nın doğu yamacında şiddetli kar fırtınası nedeniyle yaklaşık bin kişi mahsur kaldı.

Everest'te kar fırtınası: 1.000 kişi dağda mahsur kaldı
Çin basınındaki haberlere göre, yetkililer, Everest Dağı'nda binlerce metreyi aşan yükseklikte bulunan kamplara ulaşımı engelleyen kar kütlelerini temizlemek için harekete geçildiğini bildirdi.

Dağda yaklaşık 1000 kişinin mahsur kaldığını aktaran yetkililer, dağın Çin'in Tibet Özerk Bölgesi tarafında yüzlerce köylü ve kurtarma ekibinin seferber edildiğini belirtti. Everest'te kar fırtınası: 1.000 kişi dağda mahsur kaldı - Resim : 1

Bazı turistlerin kurtarıldığı belirtilirken, Çin'in "Blue Sky Rescue" ekibine çadırların yoğun kar nedeniyle çöktüğü, bazı dağcıların ise hipotermi geçirdiği yönünde yardım çağrısı ulaştığı aktarıldı.

Çin'de, ülkenin güney ve güneybatı kesimlerini etkilemesi beklenen Matmo Tayfunu'nun yol açabileceği olası seller ve afet durumu nedeniyle alarma geçilmişti.

Güney Asya ülkesi Nepal'de ise şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıkmıştı.

 

