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Evinde öldürülen siyahi Breonna Taylor davasındaki eski polis hapis cezasına çarptırıldı

ABD Bölge Yargıcı Grady Jennings, Taylor'ın dairesine 10 kez "körü körüne" ateş eden eski polis memuru Brett Hankison'u "aşırı güç kullanmaktan" suçlu bularak, 33 ay hapis cezası almasına hükmetti.

Haber Merkezi
AA
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Evinde öldürülen siyahi Breonna Taylor davasındaki eski polis hapis cezasına çarptırıldı
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CNN'in haberine göre, ABD Bölge Yargıcı Grady Jennings, Taylor'ın dairesine 10 kez "körü körüne" ateş eden eski polis memuru Brett Hankison'u "aşırı güç kullanmaktan" suçlu buldu.

Jennings, Adalet Bakanlığının hapis cezası verilmemesi yönündeki talebini reddederek, eski polis memuru Hankison'u 33 ay hapis cezasına çarptırdı.

Hankison'a ayrıca 3 yıl denetimli serbestlik verdiğini belirten Jennings, Hankison'un doğrudan cezaevine girmeyeceğini, hapis süresinin ne zaman ve nerede başlayacağını ABD Federal Cezaevi Bürosu'nun belirleyeceğini ifade etti.

Jennings, Adalet Bakanlığının geçen hafta sunduğu ve hapis cezası verilmemesini öneren savunma belgesini "uygunsuz ve uyumsuz" bulduğunu belirterek, Bakanlığın Hankison'un eylemlerini "önemsiz bir suç" gibi değerlendirmesini eleştirdi.

Böylece, Hankison polis şiddeti nedeniyle haftalarca süren sokak protestolarına yol açan Breonna Taylor davasında hapis cezasına çarptırılan ilk kişi oldu.

Ne olmuştu?

Acil tıp teknisyeni 26 yaşındaki siyahi Amerikalı Breonna Taylor, Louisville kentinde 13 Mart 2020'de polisin evine yaptığı uyuşturucu baskınında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, ülkede ırkçılık ve polis şiddetine yönelik tartışmaları tekrar gündeme getirmiş, başta Louisville'de olmak üzere değişik şehirlerde protestoların odağı olmuştu.

Eski polis memuru Brett Hankison, Breonna Taylor'ın dairesine 10 kez "körü körüne" ateş ettiği gerekçesiyle Haziran 2020'de polis departmanınca kovulmuştu.

23 Eylül 2020'de Kentucky büyük jürisi, Taylor'ın öldürülmesi olayıyla ilgili davada, Hankison’ın baskın sırasında komşu daireye ateş edip çevredekileri "tehlikeye atma" suçundan yargılanmasına karar vermiş, olaya karışan diğer 2 polisin de yargılanmasına gerek olmadığına karar vermişti.

Eyalet tarafından devam eden davada, yargılanan tek polis memuru olan Hankison da komşu daireye ateş edip genel güvenliği tehlikeye düşürme suçlamasından beraat etmişti.

Taylor’ın ölümüne karışan Kelly Goodlett, Joshua Jaynes, Brett Hankison ile Kyle Meany adlı polisler "aşırı güç kullanma, arama iznindeki bilgileri tahrif etmek ve yalan söyleyerek olayın üstünü örtbas etmeye çalışmaktan ötürü" 4 Ağustos 2022'de tekrar dava açılmıştı.

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