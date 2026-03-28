Evine İHA saldırısı yapılan Barzani: Bu, Irak'ın geneli için çok tehlikeli bir gelişmedir

Irak’ın Duhok vilayetindeki evine kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenen Barzani, konuya ilişkin yerel basına açıklama yaptı.

Barzani, "Bu kişisel bir mesele değil, konu da şahsım değildir. Bu, Irak’ın geneli için çok tehlikeli bir gelişmedir." ifadesini kullandı.

"Yasa dışı grupların" IKBY Başkanı’nın evine saldırı düzenleyebilmesi ve bu hakkı kendilerinde görmesinin "çok tehlikeli" olduğunu vurgulayan Barzani, "Olayın yaşanmasından hemen sonra Irak Başbakanı (Muhammed Şiya) es-Sudani telefon açtı, endişesini dile getirdi ve saldırıyı kınadı. Federal hükümetin artık bu konuda çok ciddi adım atması gerekiyor." dedi.

Barzani, bu tür yasa dışı eylemlere kalkışanların hesap vermesi gerektiğini belirterek, "Bazı yasa dışı grupların Irak devletine ait kurumlara saldırma hakkını kendinde görmesi çok tehlikeli bir durumdur. Bu kurum, Erbil’de, Bağdat’ta ya da başka bir yerde de olsa aynıdır. Irak hükümeti bunlara bir sınır koymalıdır." diye konuştu.