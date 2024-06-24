Evlerine uzaydan enkaz düşen aile NASA’dan tazminat istedi

700 gram ağırlığındaki cisim 8 Mart’ta Alejandro Otero’nun Florida’nın Naples kentindeki evine çarparak çatıda bir delik açtı.

NASA cismin 2021’de Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan atık olarak bırakılan kullanılmış pillerden oluşan bir kargo paletinin parçası olduğunu doğruladı.

ABD uzay ajansının aktardığına göre söz konusu cismin Dünya’ya düşmeden önce tamamen parçalanması gerekiyordu ama atmosfere girdiğinde bir bölümünün sağlam kaldı.

The Washington Post‘un haberine göre, Avukat Mica Nguyen Worthy, “Müvekkillerim, bu olayın hayatları üzerinde yarattığı stres ve etkiyi karşılayacak bir tazminat talep ediyor” dedi.