Exxon Mobil saatte 6,7 milyon dolar kazandı

2022 yılına ait son çeyrek bilançosunu paylaşan Amerikan çok uluslu petrol devi Exxon Mobil 55,7 milyar dolar yıllık kar açıkladı. Saat başına 6 milyon 700 bin dolardan fazla kar elde eden şirket yalnızca kendisine ait 2008'deki 45,22 milyar dolarlık rekoru kırmakla kalmayıp batılı petrol şirketlerine ait en yüksek karı da elde etti.

Şirket yaptığı açıklamada talebin toparlanmasının ve sıkı olan enerji arzının kârı artırmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Sonuçlara ait değerlendirmede bulunan Exxon CEO'su Darren Woods, "Sonuçlarımız mevcut piyasadan olumlu olarak etkilenirken pandemi öncesinde ve pandemi sırasında yaptığımız konjonktür karşıtı yatırımlar, ekonomiler toparlanmaya başlarken ve arzlar daralırken enerji piyasasında ihtiyaç duyulan ürünleri sağlamamıza yardımcı oldu." dedi.

Şirket, Exxon'un Kuzey Amerika'da şimdiye kadarki en iyi yıllık rafine verimini elde ettiğini ve 2012'den bu yana dünya çapında en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.

Ayrıca şirketin CFO'su Kathryn Mikells Reuters’a yaptığı değerlendirmede, “Kâr ve nakit akışımız geçen yıla kıyasla oldukça keskin yükseldi. Bu, piyasaların kuvvetli seyri, kuvvetli üretim ve iyi maliyet kontrolünün bir kombinasyonu sayesinde mümkün oldu” dedi.