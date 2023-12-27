Eyfel Kulesi, çalışanların greve gitmesi üzerine ziyarete kapatıldı

Çalışanların greve gitmesi, kuleyi inşa eden Gustave Eiffel’in 100. ölüm yıldönümüne gelmesi dikkat çekti.

Paris Kulesi’nin bir sözcüsü AFP’ye yaptığı açıklamada, grevin toplu sözleşmeler öncesi başladığını belirterek, çalışanların iş bırakma eylemini ne kadar süreceği konusuna açıklık getirmedi.

Kule yönetimin getirdiği kural gereği isminin açıklanması yasak olan sözcü, 27 Aralık 1923 tarihinde ölen Gustave Eiffel’in anısına düzenlenecek müzik şovun ise daha önce kaydı gerçekleştiği için sosyal medya ve Fransız televizyonu üzerinden planlandığı gibi bu akşam gerçekleşeceğini bildirdi.

Her yıl yaklaşık 7 milyon kişi kuleyi ziyaret ediyor

Paris Belediyesi, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği 134 yıllık kulenin sahibi.

Dünyanın en fazla ziyaret edilen turistik mekanlarından birisi olan Eyfel Kulesi, her yıl 7 milyondan fazla ziyaretçi ağırlıyor.

Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki demirden kule, ilk kez kapılarını ziyaretçilere 1889 yılında açmıştı.

Paris’te organize edilen “Dünya Fuarı” için mimar Gustave Eiffel tarafından inşa edilen ve bu etkinlik bittikten 20 yıl sonra kaldırılması düşünülen çelikten kuleye ilk başta Fransızlar “Paris’i estetik açıdan çirkinleştirdiği” gerekçesiyle şiddetle karşı çıkmıştı.

Paris'in simgesi

Eyfel Kulesi, daha sonraki yıllarda Fransızlar tarafında benimsenmiş, ve yıkılması fikrinden tamamen vazgeçilirken, Paris’in adeta simgesi haline gelmişti.

Toplam 1665 tane basamağı bulunan ve ağırlığı 10 bin 100 ton olan kule, belirli aralıklarla 60 ton boya ile boyanıyor.

Resmi açılışından, 2017 yılına kadar kulenin ziyaretçilerin sayısı 300 milyonu geçmişti. Eyfel Kulesi, terör saldırılarına karşı Fransız komando birlikleri tarafından korunuyor.

Paris'i kana bulayan 2015 yılındaki son terör saldırılarının ardından Eyfel Kulesi, terör tehdidine karşı kurşun geçirmez camlarla çevrildi.