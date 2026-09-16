F-35’in üçte biri fiyatına: 500 adetlik dev seri üretim başladı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD Hava Kuvvetleri, insanlı savaş uçaklarıyla ortak operasyon yürütecek 500 adet otonom İşbirlikçi Savaş Uçağı'nı (CCA) 2032 yılına kadar envanterine katma hedefi doğrultusunda seri üretim aşamasına geçti.

Hava Kuvvetleri Bakanı Troy Meink, "loyal wingman" (sadık kanat adamı) konseptine dayanan platformların seri üretim süreçlerinin General Atomics ve Anduril firmaları tarafından resmen başlatıldığını duyurdu. Programın ilk aşamasında geliştirilen uçaklar FQ-42A Vengeance ve FQ-44A Fury adlarını taşıyor.

Beşinci ve altıncı nesil insanlı savaş uçaklarının menzilini ve operasyonel kapasitesini artırmak amacıyla geliştirilen bu insansız sistemler; taarruz, keşif, istihbarat ve hedef tespiti gibi kritik görevlerde etkin rol oynayacak.

Maliyeti F-35'lerin üçte biri kadar

Maliyet avantajıyla dikkat çeken CCA’ların, F-35 savaş uçaklarının yaklaşık üçte biri fiyatına imal edilmesi planlanıyor. Üretim sürecinin mevcut bütçe sınırlarının da altında bir maliyetle ilerlediği belirtilirken, Hava Kuvvetleri'nin 2027 mali yılı alımları için 996,5 milyon dolar bütçe talep ettiği kaydedildi.

Pentagon'un otonom stratejisinde yeni projeler

Pentagon'un otonom hava araçlarına yönelik hamleleri yalnızca CCA programıyla sınırlı kalmıyor. MQ-9 Reaper filosunun yerini alması hedeflenen daha düşük maliyetli Toplu Modüler Uçak (MMA) projesi de hızlandırıldı. Proje kapsamında 2032 yılına kadar 500 adet MMA'in hizmete girmesi planlanıyor.

Bunun yanı sıra düşman hava savunmasını sayısal üstünlükle etkisiz hale getirmeyi amaçlayan Uygun Fiyatlı Mühimmat Ailesi (FAMM) projesinin üretimine 2026 sonbaharında başlanacak. Bu program çerçevesinde 2030 yılına kadar on binlerce yeni nesil seyir füzesinin konuşlandırılması hedefleniyor.